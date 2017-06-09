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ABD Hava Kuvvetleri eski askerinin Kürdistan notu

ABD Hava Kuvvetleri eski askeri Reality Winner'in evinde "Beyaz Saray'ı yakıp yok etmek Kürdistan'a gitmek istiyorum" notu bulundu.

09.06.2017 - 14:16
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Reality Winner isimli 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri eski askeri "kasıtlı olarak ulusal savunma bilgilerinin tutulması ve yayımlanması" ile suçlanıyor.

HuffPost'un haberine göre Reality Winner, ABD'nin ulusal güvenlik sırlarını sızdırmakla suçlanıyor. Savcı, Winner'ın telefonunda sızdırılmış belge ile ilgili fotoğrafların da bulunduğunu söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri eski askerinin Kürdistan notu

"SERBEST BIRAKILIRSA KAÇACAK"

Savcılar, Winner'ın kefaletle serbest bırakıldığı takdirde ABD'den kaçmayı deneyeceğini bildirdi.

"BEYAZ SARAY'I YAKIP KÜRDİSTAN'A GİTMEK İSTİYORUM"

Savcı Jennifer Solari yargıça Winner'a ait kendi el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğunu ve notta da "Beyaz Saray'ı yakıp yok etmek ve Kürdistan'a gidip yaşamak istiyorum" ifadelerinin olduğunu iletti.

ABD Hava Kuvvetleri eski askerinin Kürdistan notu

"DİĞER GİZLİ BİLGİLERİ DE ÇALAR" KORKUSU

Winner hakkındaki casusluk suçlamalarını reddetse de, dün turuncu mahkum tulumuyla mahkemeye çıktı ve federal casusluk davasında hükümetin diğer gizli bilgilerini çalabileceği ve ulusal güvenlik için süregelen bir risk oluşturduğu belirtildi.

25 yaşındaki kadın eğer suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezası ve 250 bin dolar kefalet cezası alacak.

ABD Hava Kuvvetleri eski askerinin Kürdistan notu
Reality Winner'ın 2011 fotoğrafı (sağda) annesi ile birlikte.

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