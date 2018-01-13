ABD Hazine Bakanı: Kripto paralar için çalışma yapacağız

Terör örgütleri ve suç şebekelerinin dijital para birimlerini kötü işlerinde kullanması olasılığına değinen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PARADA EN BÜYÜK RİSK TERÖR VE SUÇ ÇETELERİ"

Dijital para birimleriyle ilgili soruları yanıtlayan Mnuchin, bu konudaki en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirtti.

Mnuchin, G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret ederek, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak." ifadelerini kullandı.