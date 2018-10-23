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ABD Hazine Bakanı, Selman'la buluştu

Trump, Suudi Arabistan temasları için Riyad'a Mnuchin'i gönderdi. Dışişleri Bakanı Pompeo'dan sonra Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Selman'la görüşmesi dikkat çekti.

AA | 23.10.2018 - 08:53..
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ABD Hazine Bakanı, Selman'la buluştu

Yemen'deki iç savaş ve Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı tepkili oldukları Suudi Arabistan'ın parasını yemekten vazgeçmeyen ABD, bir kez daha aynı stratejiyle harekete geçti.

İki ülke arasında 'stratejik ortaklık' olduğu vurgulanırken, Mnuchin'i göndererek Suudi Arabistan'ın hazinelerinden vazgeçmeyeceklerini gözler önüne serdiler.

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda bu ortaklığın gelecekteki rolünün önemine vurgu yaptığı belirtildi.

İki taraf arasındaki ticaret ile yatırım ilişkileri ve geliştirilmesinin yolları üzerinde durulan görüşmede ayrıca, terörün finansmanı ve yolsuzlukla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

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