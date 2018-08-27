ABD Heyeti, F-35 için TAI'yi ziyaret etti

Tokat'ta 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde düğünlere yapılan baskınlarda 28 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 37 bin 884 lira ceza kesildi.

İstanbul Tüketici Mahkemesi, müşterilerin mağazalarda çalınan eşyaları için emsal karara imza atarak, mağazayı 2 bin 520 lira tazminata mahkum etti.

Samsun'da polis kabinine tekme atarak kıran bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen polisin, bacağından ve kolundan ısırarak hastanelik etti. İfade veren saldırgan serbest bırakıldı.

1 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

2 F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçemeyen Marco Fabian'ı transfer etmekten vazgeçti.

3 Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi.

4 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

5 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

6 Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı Şanlıurfa'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takılırken, terör suçundan tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş şahit oldu.