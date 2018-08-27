taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.14645
Euro
7.1863
Altın
1210.275
Borsa
91284.04

ABD Heyeti, F-35 için TAI'yi ziyaret etti

ABD Kongre Heyeti, F-35 programı kapsamında TAI'ye ziyaret gerçekleştirdi.

DHA | 27.08.2018 - 18:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ABD Kongre heyetinin ziyaretine ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner (C-OH, Silahlı Hizmetler Komitesi), John Garamendi (D-CA, Silahlı Hizmetler Komitesi), Tom Marino (C-PA, Dış İlişkiler Komitesi) ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ve Temsilciler Meclisi personelinden oluşan bir heyet bugün (27 Ağustos) Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızda temaslarda bulunmuştur. Kongre üyeleri ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs’la birlikte TBMM’de temaslarda bulunmuş; F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etmişlerdir.

26 Ağustos günü İzmir’deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü ziyaret eden heyetin, bugünkü resmi temaslarının ardından ülkemizden ayrılması beklenmektedir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

180
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

168
Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

92
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

172
Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM