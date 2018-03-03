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ABD hipersonik silahını test edecek

ABD'nin savunma teknolojileri üreten ajansı DARPA Direktörü Steven H. Walker, hipersonik silah geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 04:47..
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Silah teknolojisinde Rusya ve Çin'in gerisinde kalmak istemeyen ABD'nin hipersonik silah geliştirdiği ortaya çıktı. Steven H. Walker, "Rusya ve Çin gibi ülkelerle yarıştığımızın farkındayız" dedi.

"GELECEK YIL TEST EDİLECEKLER"

Steven H. Walker, "DARPA birkaç yıldır ABD Silahlı Kuvvetleri, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile birlikte hipersonik silah geliştirdi ve bu çalışma öncelikli görev" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un karadaki radar sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini hatırlatan Walker, hipersonik silahların gelecek yıl içerisinde test edileceğini vurguladı.

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