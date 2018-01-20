ABD hükümeti kapanma yolunda

Federal hükümet, 6 saatten az bir zaman kalırken anlaşma sağlanılamaması durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde kapanacak.

ÜÇÜNCÜ SÜREÇ BİTİYOR

Amerikan federal hükümeti bir kez daha bütçe krizi nedeniyle "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi bu gece doluyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 2018 mali yılının dördüncü geçici bütçe tasarısını dün gece 197'ye karşı 230 oyla kabul etmişti ancak tasarının Kongrenin diğer kanadı Senatodan geçmesi için Demokratların desteği gerekiyor.

DEMOKRATLAR GÖÇMENLER İÇİN DİRENİYOR

Demokrat senatörler ise ülkeye küçük yaşta yasal olmayan yollardan giren göçmenleri koruyan DACA isimli programın kalıcı hale getirilmemesi halinde geçici bütçe tasarısını desteklememeye kararlı görünüyor.

Tasarıya karşı çıkan birkaç Cumhuriyetçi senatörün de olabileceği tahmin ediliyor. 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senatodan geçmesi için 60 "evet" oyu gerekiyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların, federal hükümetin geçici olarak "kepenk kapatmasına" yaklaşık 6 saat kalmasına karşın bütçe konusunda anlaşmaya varamaması, başta kamu çalışanları olmak üzere halkı endişelendiriyor.