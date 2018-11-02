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ABD iki bakana yaptırımı kaldırdı

ABD ve Türkiye karşılıklı olarak bakanlara yapılan yaptırımları kaldırdı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 16:28..
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ABD iki bakana yaptırımı kaldırdı

abd

ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, karara ilişkin, "Yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki mal varlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanmıştı.

MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Yaptırımlar uyarınca iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının iki bakanla herhangi bir iş yapması yasaklanmıştı.

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