'ABD iki ülke arasındaki ilişkiyi zorlaştırıyor'

ABD ile rusya arasındaki gerilimin son gelişmesi, ABD'nin Rus askerlerine vize vermeyi reddetmesiyle yaşanmış, bunun üzerinden "ambargo" konusu yeniden gündeme gelmişti.

"ABD LİŞKİLERİ ZORLUYOR"

Gerilime tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. ABD’nin Rus askerlere vize vermeyi reddetmesini rahatsız edici bulduğunu ve bu eylemlerin zaten zor olan ikili ilişkileri daha da zorlaştırdığını söyleyedi.

Zaharova yaptığı açıklamada, “ABD’nin vize tehditleriyle bizim BM’deki normal çalışmalarımıza engel olma çalışmaları bizi rahatsız ediyor. Bu tür eylemler zaten kolay olmayan Rusya-ABD ilişkilerini daha da zorlaştırıyor” dedi.

ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ VİZE KRİZİ

ABD’nin Rus uzmanların stratejik istikrar konferansına katılmalarına engel olmaya çalıştığını belirten Zaharova, “Amerika Büyükelçiliği’ne ilgili belgeler Eylül ayında gönderildi. Belgelerin hazır olduğuna ilişkin bildirinin etkinliğin sona ermesinden sonra yapılması kötü bir oyunda güzel mayın koyma çabasına benziyor” dedi.