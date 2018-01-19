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ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

Amerikan basınında, 2017'de ticaret rekoru kıran Çin'i engellemek isteyen ABD'nin ticaret savaşına neden olacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 05:35..
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ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşı çıkabileceği belirtildi. Haberde, Beyaz Saray'ın, Çin'in ihracatlarına karşı özel tarife ve sınırlamalardan oluşacak ‘silahlarını’ hazırladığı yazıldı.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

"TİTANLARIN SAVAŞI"

2017'de ticarette ABD'yi geçerek rekor kıran Çin'in bu durumu daha da hızlandırabileceğinin belirtildiği haberde, iki taraf arasındaki çıkabilecek ticari karşıtlık ‘Titanların savaşı’ olarak nitelendirildi.

İhtimal dahilinde görülen ticaret savaşı 1980'deki Japon yapımı televizyon ve arabalara açılan savaşa benzetilirken, "Böyle bir şey kesin olmasa da, gerçekleşmesi halinde 1980’li yıllarda Japon yapımı televizyon ve arabalarına karşı çıkan savaşa benzeyebilir. Ancak bu kez güçler daha dengeli. Zira ABD, daha önce hiç ekonomideki büyüklüğü, endüstriyel becerileri ve küresel hırsları bakımından Çin gibi bir rakip ile karşı karşıya gelmemişti. Japonya ABD’nin müttefikiydi, Çin ise giderek daha fazla rakip hale geliyor. Bu da kısasa kısas bir gerginliği doğurabilir. Özellikle ABD’deki siyasi ve iş çevrelerinde Pekin’e yönelik desteğin artmasından sonra.” ifadelerine yer verildi.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

"DÜNYA TİCARETİ ALT ÜST OLUR"

Kuzey Kore'nin nükleer silah tehdidinin ardından Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının dünya ekonomisini alt üst edeceği belirtildi. Wall Street Journal yazarı Browne, "Böyle bir ticari savaştan iki rakip taraf dışında kalanlar da etkilenebilir. ABD müttefikleri ilk zarar görenler olur. Bu savaş daha da tırmanırsa tüm küresel ticaret yapısını alt üst edebilir” ifadelerini kullandı.

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