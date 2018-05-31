taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4719
EURO
5,2220
ALTIN
187,39
PETR
77,4700

ABD ile Kuzey Kore 20 yıl sonra görüştü

New York'a gelen Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong Chol, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 07:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Salı günü ülkeye gelen Chol'ün Pompeo ile iptal edilen Trump- Kim Jong Un görüşmesi ve Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların arındırılması konularını görüştüğü bildirildi.

ABD ile Kuzey Kore 20 yıl sonra görüştü

Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve eski bir istihbarat görevlisi olan Chol, ABD'yi son 20 yılda ziyaret eden en üst düzey yetkili olması bakımından dikkat çekiyor.

12 HAZİRAN'DAKİ ZİRVEDEN TRUMP ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da buluşacaktı, ancak Trump Mayıs ayı sonunda zirveden çekildiğini açıklamıştı.
Kuzey Koreli yetkililerin olaya tepkisi üzerine Trump, toplantının tekrar yapılabileceğini belirtmişti.

ABD ile Kuzey Kore 20 yıl sonra görüştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

452
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

231
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

38
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

127
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

43
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

34
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM