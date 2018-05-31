ABD ile Kuzey Kore 20 yıl sonra görüştü

Salı günü ülkeye gelen Chol'ün Pompeo ile iptal edilen Trump- Kim Jong Un görüşmesi ve Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların arındırılması konularını görüştüğü bildirildi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve eski bir istihbarat görevlisi olan Chol, ABD'yi son 20 yılda ziyaret eden en üst düzey yetkili olması bakımından dikkat çekiyor.

12 HAZİRAN'DAKİ ZİRVEDEN TRUMP ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da buluşacaktı, ancak Trump Mayıs ayı sonunda zirveden çekildiğini açıklamıştı.

Kuzey Koreli yetkililerin olaya tepkisi üzerine Trump, toplantının tekrar yapılabileceğini belirtmişti.