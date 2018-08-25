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ABD ile Meksika'yı birbirine bağlayan uyuşturucu tüneli

ABD'de, eski bir fast food şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan 180 metrelik gizli bir tünel bulundu.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 20:16..
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ABD'nin Arizona eyeletinde, eski bir fast food şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan ve uyuşturucu kaçırmak için kullanılan 180 metrelik gizli bir tünel ortaya çıktı.

San Luis Rio Colorado'da açığa çıkarılan 6,7 metre derinlikteki tünelin, tavan yüksekliğinin 1,5 metre, genişliğinin de 90 santimetre olduğu belirtiliyor.

Binanın sahibi gözaltına alındı.

ABD ile Meksika'yı birbirine bağlayan uyuşturucu tüneli

BİR MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU

Tünelin varlığı, geçen hafta Ivan Lopez adlı bir kişinin arabasında bir milyon dolarlık uyuşturucu bulunmasıyla ortaya çıktı.

Araçta, 118 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 3 kilo fentanil ve 19 kilo eroin bulundu.

Lopez'in evini arayan polis memurları, yatağın altında başlayan tünelin sınırın karşı tarafındaki eski tavuk lokantasının mutfağına çıktığını gördü.

Uyuşturucuların, sınırdan iplerle çekilerek taşındığı tahmin ediliyor.

ABD ile Meksika'yı birbirine bağlayan uyuşturucu tüneli

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