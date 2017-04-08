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ABD ile Rusya arasında Suriye operasyonu teması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye'deki Şayrat hava operasyonuna ilişkin görüştü.

08.04.2017 - 23:30
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sayfasında yayınlanan açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

"ABD silahlı kuvvetlerinin geçen gece Suriye ordusuna düzenlediği saldırının ardından Suriye'deki durum ele alındı. Lavrov, yönetimi terörizmle mücadele eden bir ülkeye saldırının sadece teröristlere fayda sağladığını, bölgesel ve küresel güvenlik için ek tehditler oluşturduğunu ifade etti.

"KİMYASAL SALDIRI, TİTİZCE SORUŞTURULMALI"

Lavrov ayrıca 4 Nisan'da İdlib'de Suriye ordusu tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti ve olayla ilgili gerçeklerin titiz, tarafsız ve profesyonel bir şekilde soruşturulması gerektiğine dikkat çekti. İki bakan, Suriye çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşmede ele almayı kararlaştırdı."

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