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ABD ile Suudi Arabistan'ın dev ticari ortaklığı

ABD ile Suudi Arabistan'ın yakın dönem içerisindeki samimi ilişkiler, beraberinde yatan ekonomik nedenleri de gün yüzüne çıkardı. İki ülke arasındaki son 5 yılda 250 milyar dolarlık ticaret yapıldı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 15:29..
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ABD ile Suudi Arabistan arasındaki flörtleşme, uluslararası arenada son günlerin en çok konuşulan konularından biri .Özellikle Veliaht Prens Selman'ın Trump'ı ziyareti ile farklı bir noktaya gelen bu yasak ilişkinin altında yatan sebepler ortaya çıktı.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki keskin dönüşlü ilişkinin altında tam 250 milyar dolarlık bir ticaret yatıyor.

ABD ile Suudi Arabistan'ın dev ticari ortaklığı

5 YILDA 250 MİLYAR DOLAR

Trump'ın göreve gelişi ile Körfez'de farklı bir etki oluşturmaya çalışan ABD bu uğurda, 11 Eylül saldırılarının muhasebecisi olarak gördüğü Suudi Arabistan ile dahi dostane ilişkiler içerisine girdi.

Obama döneminde 11 Eylül faturası ödetmeyle tehdit edilen Suudilere Trump döneminde de fatura ödetildi, ancak karşılığında yapılan ticaret ile. Son 5 yıl içerisinde ABD ile Suudi Arabsitan arasında yapılan ticaret hacminin 250 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu rakamın hemen hemen yarısına denk gelen kısmı ise 2 buçuk yıl içerisinde, yani Yeni kral'ın tahta geçişiyle gerçekleştirildi.

ABD ile Suudi Arabistan'ın dev ticari ortaklığı

SİLAH SATIŞINI BÜYÜK KISMI SUUDİ ARABİSTAN'A

ABD'nin geldiği bu noktada Suudiler ile iş birliği yapması elbette ki sadece paraya dayanıyor. Orta Doğu ve Körfez bölgesinde elinde ciddi güç bulunduran ABD yönetimi bölgenin kurmaylarından olan Suudi Arabistan'ı yanına alarak dev boyuttaki satışların altına imzasını attı.

Örneğin; geçtiğimiz günlerde ABD'de olan Veliaht Prens Selman, bu ziyaretinde 13 milyar dolarlık anlaşmanın altına imza attı. Selman bu anlaşmanın 2 milyar dolarlık kısmını silah ve mühimmat alımı için harcarken, 1 milyar dolarlık kısmını da Patriot savunma sistemi için harcadı. Aynı zamanda Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) adıyla bilinen yeni nesil savunma sistemlerinin de satışı yapılan ürünlerden olduğu belirtildi.

ABD ile Suudi Arabistan'ın dev ticari ortaklığı

1 BUÇUK YILDA 50 MİLYAR DOLAR

Trump'ın göreve başlayış tarihi olan 20 Ocak 2017'den bu yana ABD ile Suudi Arabistan'ın arasındaki ekonomik anlaşmalar da giderek artıyor. Özellikle Veliaht Selman'ın da Trump ve damadı ile girdiği samimi flörtleşme ilişkisi sayesinde bu kısa dönem içerisinde 50 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildiği belirtiliyor -ki bu rakamın yüzde 36'lık kısmını da silah harcamaları oluşturuyor.

Suudi Arabistan ile ABD arasındaki dış ticaret açığının 2012 yılında 36 milyar dolar olduğu, bu rakamın Mart ayı itibarıyla 2, milyar dolardan biraz daha fazla bir düzeye gerilediği belirtildi. Ticaret açığının azalmasındaki en büyük etken de elbette silah satışı...

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