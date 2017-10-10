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ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı

Dünn akşam saat 22.00 itibariyle ABD'den Amerika pasaportu ile direk gelecek yolcular için vize yasağı başladı.

10.10.2017 - 07:28
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Türk Hava Yolları'nın TK-4 sefer sayılı uçağı ile New York'tan İstanbul'a saat 05.00'de gelen ve İstanbul'dan transit olarak başka ülkelere gidecek olan yolcular sorunsuz şekilde uçaklarına bindiler.

ABD'DEKİ TÜRKLER ENDİŞELİ

Bir aylık tatil için Amerika'da bulunan Fadime Kurt basın mensuplarına yaptığı açıklama da şunları söyledi; "Bir restoranda otururken Türk bir öğrenci ile karşılaştık. Bu hafta sonu geleceğini söylemiş bilet almış. Fakat gelmeye korktuğunu söylüyordu. Acaba vize krizi nedeniyle  benimde için bir sorun olabilir mi?  Gelmesem mi? Dediğini biliyorum. Hiç bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Recep Kurt ise, "Türkiye'ye gelip de dönüşte vize sorunu çıkacak diye çoğu kişi tedirgin. Uçakta da hiçbir şeye rastlamadık" şeklinde konuştu.

ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı

ARTIK VİZE VERİLMEYECEK

Yasaklar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara dün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı.

Bu akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek.

Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise bugün akşam saat 22.00'den sonra Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek.

ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı

ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı

ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı



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