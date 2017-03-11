taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor

ABD'de yaz saati uygulamasının 12 Mart Pazar günü başlamasıyla bu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

11.03.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. Dünya

D

ABD'nin "Doğu yakası Zaman Dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8 yerine 7 olacak.

1 SAAT GERİLEYECEK

Türkiye'nin, "Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkı 9 saatten 8 saate inecek.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasındaki saat farkı da 10'dan 9'a gerileyecek.

Türkiye ile "Pasifik Zaman Dilimi"nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasındaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.

ABD'NİN YAZ SAATİ UYGULAMASI

Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 5 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.

Türkiye'de, Bakanlar Kurulu tarafından geçen yılın eylül ayında yaz saati uygulamasının her sene yıl boyu sürdürüleceğine karar verilmişti. Böylece ülkede saatlerin geri ya da ileri alınmasından vazgeçilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

62
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

246
Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

86
Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

27
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

25
Bakan Soylu: Çocuklarımızı heder etmeye çalışıyorlar

Bakan Soylu: Çocuklarımızı heder etmeye çalışıyorlar

53
ABD'de 46 savcının istifası istendi

ABD'de 46 savcının istifası istendi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM