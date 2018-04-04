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ABD: İncirlik önemli üsten çekilmiyoruz

İncirlik Üssü'nün NATO ve Koalisyon güçleri için önemli bir yer olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Michael, İncilir'ten çekilmeyeceklerini belirtti.

AA | 04.04.2018 - 01:50..
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ABD: İncirlik önemli üsten çekilmiyoruz

ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposunun taşınmasının ardından çıkan haberler üzerine Pentagon'dan açıklama geldi. Sözcülerden Johnny Michael, "Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.

"İNCİRLİK TERK EDİLMİYOR"

Türkiye ile ABD'nin yakın bir NATO müttefiki olduğunu dile getiren sözcü Michael, "Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD: İncirlik önemli üsten çekilmiyoruz

HAVA ÜSSÜNDEN TAŞINAN 3'ÜNCÜ DEPO

İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.

ABD: İncirlik önemli üsten çekilmiyoruz

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