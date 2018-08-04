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ABD'den İnterpol'a Rusya için kısıtlama talebi

ABD, Rusya'nın kriterlere uymadığı için İnterpol'den Rusya'ya kısıtlama gelmesini istedi.

İHA | 04.08.2018 - 11:45..
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ABD, Rusya’nın, Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı olan Interpol üzerinden suçluların arama ve ülkeye talep etme kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Interpol aramalarına kısıtlama getirilmesi talebinde bulundu.

ABD'NİN BU İLK KISITLAMASI DEĞİL

ABD senatosu tarafından sunulan yasa tasarısında Rusya’nın Interpol’ü kötü niyetli kullandığı ve Rusya merkezi yönetimin Interpol üzerinden siyasi rakiplerini baskı altına aldığı iddia edildi. ABD senatosu kararları BM kararları doğrultusunda aldığını beyan ederek Rusya’ya birçok konuda kısıtlama getirmişti.

ABD'den İnterpol'a Rusya için kısıtlama talebi

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