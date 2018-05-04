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ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı

Suriye'den çekileceğini belirten Trump'ın yönetimi, Irak ve Suriye'deki asker sayılarını açıklamaktan kaçınmaya devam ediyor. Pentagon sözcüsü 'yaklaşık 5 bin' derken, Albay 7 bini geçti.

İHA | 04.05.2018 - 03:30..
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ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı

Irak ve Suriye'de askeri birliklerini bulundurmaya devam eden ABD, tahmini rakamlar üzerinden açıklama yaptı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, iki ülkede yaklaşık 5 bin askerlerinin olduğunu ifade etti.

ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı

TAHMİNİ RAKAMLAR ARASINDA BİLE ÇELİŞKİ VAR

"Suriye ve Irak’taki asker sayımız yaklaşık 5 bin." diyen sözcü White, Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğunu net olarak açıklamadı.

Geçtiğimiz günlerde Pentagon Sözcüsü Albay Manning, "Irak’ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askerimiz bulunuyor. Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı

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