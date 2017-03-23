ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolar silah sattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Bağdat arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin son 12 yıla ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda FMS programı altında 2005 yılından beri Irak'a 22 milyar dolarlık silah satışının onaylandığı bildirildi.

"IRAK AMERİKAN ASKERİ MALZEMELERİNİ SATIN ALARAK İŞBİRLİĞİ SERGİLEDİ"

Belirtilen rakamın büyük bölümünün Irak hükümeti tarafından finanse edildiği belirtilerek, "Irak, çok farklı segmentte Amerikan yapımı askeri malzemeleri satın alarak savunmasında güçlü bir ABD-Irak işbirliği sergilemiştir." ifadelerine yer verildi.

2016'DA 35 F-16 SAVAŞ UÇAĞI

2016 yılında ise Irak'ın ABD'den 146 adet M1A1 tipi tank, 35 F-16 savaş uçağı, 24 adet IA407 tipi helikopter ve 9 adet de C-130 tipi kargo uçağı satın aldığı açıklandı.

Washington'ın Bağdat'a yaptığı bu silah satışlarının ise, ABD'nin Dış Askeri Finansmanlığı (FMS), Aşırı Savunma Maddeleri (EDA), Irak Güvenlik Güçleri Finansmanlığı (ISFF) ve Irak Eğit-Donat Bütçesi (ITEF) programları kapsamında finanse edildiği kaydedildi.

IRAK'IN ASKERİ HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan "Trading Economics" adlı savunma haberleri odaklı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Irak'ın askeri harcamaları son on yıl içerisinde hızlı bir artış gösterdi. 2006 - 2010 arasında yıllık askeri harcaması 3 ila 4 milyar arasında değişen Irak, 2011 yılından itibaren askeri harcamalarını artırmaya başladı.

Irak, 2011 ve 2013 yılları arasında 6 ila 8 milyar dolarlık bir askeri harcama yaparken, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'a girmesinin ardından bu rakam daha da arttı.

2014 yılında 9.5 milyar dolarlık bir askeri harcama yapan Irak'ın, 2016 yılında ise yaklaşık 13 milyar dolarlık askeri harcama yaptığı tahmin ediliyor.

DEAŞ'ın özellikle Musul kentinden temizlenmesi sürecinde Irak hükümetine güçlü destek veren Washington yönetimi, Irak'a kısa ve orta vadede de hem askeri hem de ekonomik anlamda desteğini sürdürme sözü veriyor.