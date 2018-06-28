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ABD: İran BMGK kararını ihlal ediyor

İran'ın bölgesini istikrarsızlaştırdığını söyleyen ABD'nin BM Temsilcisi Hallet, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiğini ifade etti.

AA | 28.06.2018 - 01:44..
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ı Ortadoğu'ya silahlar göndermek, seyahat yasaklarını uygulamamak ve terör örgütlerine destek verip bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD: İran BMGK kararını ihlal ediyor

"YIKICI EYLEMLERİN DENETSİZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Guterres'in konseye gönderdiği raporda, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran'da üretildiği yönünde bulgular olduğu belirtilmişti.

Haley, "İran, Ortadoğu'ya silahlar göndererek, seyahat yasaklarına meydan okuyarak ve terör örgütlerine verdiği destekle bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM raporunda da İran'ın BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu belirten Haley, "ABD, İran'ın ihlallerinin ve yıkıcı eylemlerinin denetsiz kalmasına izin vermeyecek. Güvenlik Konseyi üyelerine de bunu yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD: İran BMGK kararını ihlal ediyor

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