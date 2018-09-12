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ABD İran hava sahası konusunda uyardı: Dikkatli olun

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran'ın hava sahasını kullanacak yolcu uçaklarının dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AA | 12.09.2018 - 08:05..
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ABD’nin Federal Havacılık İdaresinin yenilenen rehberinde, Suriye’deki çatışmalardan kaynaklı İran hava sahasındaki askeri hareketliliğe dikkat çekilerek havayolu şirketlerine ihtiyatlı olun uyarısı yapıldı.

ABD İran hava sahası konusunda uyardı: Dikkatli olun

ABD-İRAN GERGİNLİĞİNİN DİKKATE ALINMASINI İSTEDİLER

Hava sahası konusunda uçaklara güvenlik bilgisi sağlayan Uçuş Servisi Bürosu, uçakların İran hava sahasını kullanmayı planlarken ABD ile İran arasındaki ikili ilişkilerdeki kötüleşmenin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Donald Trump’ın, mayıs ayında ABD ile İran arasında bir dönüm noktası olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ile iki ülke arasında gerginlik yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi tutuklama ve gözaltı riski nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme tavsiyesinde de bulunuyor.

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