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ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

Dün İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı. Esad karşılık verdi: Hava savunma sistemleri İsrail uçağını düşürdü. ABD'den İsrail'e destek geldi: Yanındayız.

AA | 11.02.2018 - 09:40..
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ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

İsrail dün, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlemiş, saldırıda bir İran İHA'sını da vurmuştu.

İsrail ordusu bu sırada jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıklamıştı.

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Tel Aviv yönetimi hava sahasını 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapattı.

Suriye, İsrail jetini düşürdü VİDEO

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ GECİKMEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün ABD'den açıklama geldi: "İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz."

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı


ABD yönetimi, İran ve Suriye'ye karşı İsrail'in kendini savunma hakkını desteklerken İran'ı bölgede "provokatif" eylemler gerçekleştirmekle suçladı.

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

"SADIK MÜTTEFİKİMİZE PROVAKATİF EYLEMLER"

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, ABD'nin sadık müttefikidir, biz İsrail'in İran destekli Suriye'ye ve Suriye'nin güneyindeki milislere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz. İran ile müttefiklerini, provokatif eylemlerine son vermeye ve bölgesel barış yolunda çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

"İSRAİL'İN KENDİSİNİ KORUMA HAKKI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dün yaptığı yazılı açıklamada da "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

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