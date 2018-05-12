ABD: İran İsrail vatandaşlarına roket attı

İran'ın İsrail'e ve ardından Yemen'deki uzantıları aracılığıyla Suudi Arabistan'a saldırdığı iddiasında bulunan Beyaz Saray, "İsrail vatandaşlarının üzerine roketler atıldı" açıklamasında bulundu.

İRAN HEDEF TAHTASINA ALINDI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları, kaynaklarını Orta Doğu genelindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini artırmaya akıtıyor." ifadesini kullanan Sanders, Devrim Muhafızlarını "İsrail vatandaşlarını hedef alan roketler fırlatmakla" suçladı.

Açıklamada Sanders, Yemen'deki uzantıları eliyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze fırlattığı gerekçesiyle de İran'a tepki gösterdi.

GOLAN TEPELERİNE VURGU YAPILDI

Öte yandan İran'ın Suriye'deki askeri kaynaklarından, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üslere atılan roketlere atıf yapan Beyaz Saray'ın, söz konusu saldırıyı "roketler İsrail vatandaşlarını hedef alıyordu" şeklinde dile getirmesi ise dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün geçen çarşamba Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepelerindeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.