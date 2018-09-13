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ABD İran petrollerini hedef alacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın politikasını eleştirerek, getirilen yaptırımlarla ülkenin petrolünü hedef aldıklarını açıkladı.

AA | 13.09.2018 - 10:51..
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werwe

Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Nikki Haley, Trump yönetiminin İran politikasını değerlendirdi.

"TERÖRE DESTEĞİ KESENE KADAR BOĞACAĞIZ"

Haley açıklamasında, "İran, Suriye'yi mahvetti, İsrail'e tehdit teşkil ettiklerini görüyoruz. İran, Orta Doğu'da vekalet savaşları yürütüyor ve tüm bunlar yüzünden İran nükleer anlaşmasından çekildik. Çünkü İran'a para akıtıyorduk ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacaklar. İran acıyı hissediyor, zayıf durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröre verdikleri desteği kesene kadar onları boğacağız" ifadelerine yer verdi.

"RUSYA VE İRAN'I UYARDIK"

Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda rejimi, Rusya'yı ve İran'ı uyardıklarını dile getiren Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına iki kez karşılık verdiğini belirtti.

Nikki Haley, "Bizi tekrar sınamayın çünkü koşullar onların aleyhine" diye konuştu.

FKÖ OFİSİNİN KAPATILMASI

Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararına da değinen Haley, "Müzakere masasına gelmezlerse neden Washington'da ofisleri olsun, neden Filistinlileri finanse etmeye devam edelim? Ama bu bizim barış planı üzerinde çalışmamıza engel olmayacak. Yol alıyoruz ve masaya gelmelerini umut ediyoruz" diye konuştu.

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