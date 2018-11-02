ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Amerikan yönetiminin İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , İran'a yaptırımlarıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"DUYUMLARIMIZ VAR"
Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.
AMBARGO BAŞLADI
Öte yandan İran'a ambargo başladı. Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmiyor.