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ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Amerikan yönetiminin İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade edildi.

Özel Haber | 02.11.2018 - 14:09..
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ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Amerikan yönetiminin İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , İran'a yaptırımlarıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DUYUMLARIMIZ VAR"

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" karşılığını verdi.

AMBARGO BAŞLADI

Öte yandan İran'a ambargo başladı. Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmiyor.

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