ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; ilginç boşanma kararına bir yenisini daha ekledi.

2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesine göre, 28 Haziran'da hayatını kaybeden Şarık Tara 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuku ile Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu.

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinin, Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden asıl listeye alınması için yapılan hazırlıklar gelecek yıl tamamlanacak.

1 Apple'dan Türkiye açıklaması Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

2 Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını söyledi.

4 Tek tip askerlik modeli geliyor Hazırlanan taslağa göre; herkes 9 ay askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı zorunlu, 6 ayı bedelli yapılabilecek.

5 Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin bulunduğu yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları devam ediyor.

6 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon CHP Lideri, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklayan Sıla'ya telefon ederek destek mesajı verdiğini söyledi.