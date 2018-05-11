ABD İran'a baskı için harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ziyaretinden döndükten sonra Orta Doğu'daki müttefikleri ile temasa geçecek. Pompeo, Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, müttefikleriyle İran'a baskı kurmaları için ikna görüşmelerine başlayacak.





HEDEF İRAN'İN EKONOMİSİNİ ÇÖKERTMEK

Reuters'in haberine göre; Salı günü alınan kararın ardından ABD yetkilieri Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Irak ve İsrail ile görüşmeler yaptı.

Orta Doğu'daki müttefikler ile yapılacak görüşmede ise görev Pompeo'da. Petrol güdümlü bir ekomoni üzerine kurulan İran'ı sekteye uğratmak isteyen ABD'nin, müttefiklerinden yardım isteyeceği belirtildi.

ABD, daha fazla yapılacak dayatmalar ve şirketlere kesilecek cezalarla birlikte, Mike Pompeo'un İran'a baskı kurulmasını sağlayacak.