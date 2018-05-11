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ABD İran'a baskı için harekete geçti

ABD Başkanı Trump'ın İran ile olan anlaşmadan çekilmesinin ardından devreye Dışişleri Bakanı Pompeo giriyor. Bakan Mike Pompeo, ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini İran'a karşı cephelendirecek.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 05:17..
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ABD İran'a baskı için harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ziyaretinden döndükten sonra Orta Doğu'daki müttefikleri ile temasa geçecek. Pompeo, Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, müttefikleriyle İran'a baskı kurmaları için ikna görüşmelerine başlayacak.

ABD İran'a baskı için harekete geçti


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Reuters'in haberine göre; Salı günü alınan kararın ardından ABD yetkilieri Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Irak ve İsrail ile görüşmeler yaptı.

Orta Doğu'daki müttefikler ile yapılacak görüşmede ise görev Pompeo'da. Petrol güdümlü bir ekomoni üzerine kurulan İran'ı sekteye uğratmak isteyen ABD'nin, müttefiklerinden yardım isteyeceği belirtildi.

ABD, daha fazla yapılacak dayatmalar ve şirketlere kesilecek cezalarla birlikte, Mike Pompeo'un İran'a baskı kurulmasını sağlayacak.

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