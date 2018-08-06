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ABD İran'a yaptırımları yeniden başlatıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan dolayı askıya aldığı yaptırımları bugün itibarıyla tekrar devreye sokacağını bildirdi.

AA | 06.08.2018 - 05:13..
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Pompeo, Asya seyahatinin dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı yaptırımların yeniden devreye gireceğini ifade etti.

ABD İran'a yaptırımları yeniden başlatıyor

YAPTIRIMLAR TEKRAR GELİYOR

ABD medyasında yer alan haberler göre, Beyaz Saray'ın bugün İran'a yönelik devreye sokulacak yaptırımlar konusunda açıklama yapacağını belirten Pompeo, "ABD bu yaptırımları devreye sokacak. Bunlar İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine karşı çabalarımızın önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Tahran ile masaya oturmaya açık olduğuna dikkati çeken Pompeo, bunun için Tahran'ın önce politikasında çok büyük değişiklikler yapması gerektiğini vurguladı.

İran yönetimini "kötü aktörler" olarak niteleyen Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın niyetinin İran'ın "normal bir ülke gibi davranmasını sağlanmak" olduğunu ifade etti.

ABD İran'a yaptırımları yeniden başlatıyor

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