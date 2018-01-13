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ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

AA | 13.01.2018 - 01:28..
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ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

İran'da çıkan hükümet karşıtı protestoların üzerinden bu ülkeye 'müdahale etmeleri' gerektiği vurgusunu yaparak AB'ye seslenen Haley, şimdi de  ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan geri çekilmediğini belirterek, "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti


İRAN İÇİN DESTEK İSTEDİ

ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını ancak İran'ın 'tehlikeli ve istikrarı bozan davranışlarına tolerans göstermeyeceğini' ifade eden Haley, diğer ülkelerden de bu konuda ABD'nin yanında olmalarını beklediklerini kaydetti.

Haley, "İran'ın ihlal ettiği silah ambargolarını uygulamak, teröre verdiği desteği durdurmak ve insan hakları ihlallerine ışık tutmak için BM'de uluslararası iş birliğini güçlendirme konusunda sabırsızlanıyoruz. Bu adımların hepsi nükleer anlaşmadan bağımsız bir şekilde atılabilir. Bu konuda uluslararası bir uzlaşı sağlanamazsa nükleer anlaşmanın barışa engel olduğu daha da kesinleşecek. İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

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