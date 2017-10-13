ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmanın geleceği konusunda kararını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada, anlaşmadan çekilmeyeceklerini belirterek, "Trump, anlaşmanın bizim çıkarlarımıza uymadığını söyleyecek" dedi.

YENİ YAPTIRIM KARARI OLACAK MI

Verdiği brifingde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tillerson, ABD'nin İran'a yönelik yeniden yaptırım uygulama ya da uygulamama konusundaki kararını Kongre'nin alacağını ifade etti. ABD'li bakan, yaptırım uygulanması halinde ülkesinin anlaşmadan çekilmiş olacağı anlamına geldiğini vurguladı.