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ABD İranlı sporcuların vize yasağını kaldırdı

ABD girişine yasak getiren İranlı okçuluk milli takımı sporcularının vize yasakları mahkeme kararıyla ortadan kalktı.

08.02.2017 - 11:54
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ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

KARAR ASKIYA ALINMIŞTI

Kararname nedeniyle, Las Vegas'ta düzenlenecek Okçuluk Salon Dünya Kupası'na katılacak İranlı sporculara vize verilmemişti. Kararname, daha sonra federal mahkeme tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.

SPORCULARIN VİZE YASAĞI ORTADAN KALKTI

İran Okçuluk Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Şocai, federasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağının federal mahkeme tarafından askıya alınmasından sonra Las Vegas'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak İranlı sporculara getirilen vize yasağının da kaldırıldığını duyurdu.

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