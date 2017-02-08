ABD İranlı sporcuların vize yasağını kaldırdı

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Belediye çalışanlarına ve halka dağıtılmak üzere Nutuk bastıran Çukurova Belediyesi, meclis üyelerine Nutuk dağıttı.

Haliç ile Kemerburgaz’ı raylarla birbirine bağlayacak olan projenin inşaatı başlamadan havadan fotoğrafları çekildi.

Haliç ile Kemerburgaz’ı raylarla birbirine bağlayacak olan projenin inşaatı başlamadan havadan fotoğrafları çekildi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü.

2 ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

3 242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı KHK ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından 242 kişinin rütbeleri alındı.

4 Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

5 Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti Donald Trump, kendisine bir senatörü şikayet eden şerife "İsmini ver kariyerini bitirelim" dedi.

6 FETÖ'cülere pembe oda yasağı FETÖ'den tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.