ABD, İsmail Heniyye'yi terör listesine aldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.



Aynı açıklamada Heniyye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.

TILLERSON: BARIŞ SÜRECİNİN ALTINI OYDU

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve grupların "Orta Doğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, İsrail ve Mısır'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.



Açıklamada, Sabirin Hareketi'nin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir örgüt olduğu ifade edildi.

HAZİNE BAKANLIĞINDAN YAPTIRIM KARARI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldı.



OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yaptırım listesine alındığı, aynı şekilde Liva Sevra, Sabirin Hareketi ve HASM Hareketi adlı organizasyonların da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

"FİLİSTİN MESELESİNİN TASFİYESİ AMAÇLANIYOR"

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, "Karar, Filistin meselesinin tasfiye edilmesini ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi yasa dışı kılmayı hedefliyor." dedi.



Salihi, kararın ABD-İsrail politikasına hizmet ettiğini ve Filistin direnişinin meşruiyetini kaybetmesini amaçladığını sözlerine ekledi.

"İSRAİL İŞGALİ LEHİNE YENİ BİR TARAFGİRLİK"

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin kararı, İsrail işgali lehine yeni bir tarafgirliktir." ifadesi kullanıldı.



"ABD yönetimi, Filistinlilere ve genelde de Müslümanlara karşı benzeri görülmemiş bir düşmanlık besliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bu türden kararların ABD siyasetine fayda sağlamayacağı sadece İsrail'in "kutsamasını" kazanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, İsrail'in Filistin halkı ve liderlerine yönelik zalim politikalarına hizmet ettiği vurgulandı.