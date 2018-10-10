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ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'i boykot için ülkeye girmek isterken tutuklanan vatandaşlarıyla ilgili kaçamak yanıt verdi.

AA | 10.10.2018 - 07:19..
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ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kayıp Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini söyledi.

Nauert, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TUTUKLAMA TAMAMEN İSRAİL'İN KARARI"

Heather Nauert'e, İsrailli yetkililerin, İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ABD vatandaşı ve öğrenci vizesi bulunan Lara Alkasım'a önce ülkeye giriş izni vermemesi ve daha sonra tutuklamasına yönelik yorumu da soruldu.

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

Nauert, "Bir kişinin veya bir Amerikalının ülkeye alınıp alınmaması ya da tutuklanması tamamen İsrail veya başka bir ülkenin kararıdır. Bu konuya dair başka bir yorumum yok." cevabını verdi.

DEDESİ FİLİSTİNLİ, ABD'DE YAŞIYOR

Dedesi Filistinli olan ve ABD'de yaşayan Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans yapmak amacıyla Miami şehrindeki İsrail konsolosluğundan aldığı öğrenci vizesiyle geçen hafta salı günü İsrail'e gitmişti. Ancak İsrailli yetkililer ülkeye giriş izni vermediği Lara Alkasım'ı, bir haftadır başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltında tutuyor.

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