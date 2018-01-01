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ABD-İsrail'den Kasım Süleymani'ye suikast planı

Washington ile Tel Aviv yönetimi, İran'ın Orta Doğu operasyonlarını yürüten general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştı.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 16:43..
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ABD-İsrail'den Kasım Süleymani'ye suikast planı

İran'da hayat pahalılığı ile ortaya çıkan protestoların, hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesiyle birlikte ülkede bir haftadır sular durulmuyor.

ABD VE İSRAİL, İRANLI GENERALİ ÖLDÜRECEK

İran yönetiminden yapılan açıklamada ABD'nin protestolara destek verdiği ve ülkeyi karıştırmak istedikleri belirtildi.

İran'da protestolar devam ederken, ABD ve İsrail'in, Tümgeneral Kasım Süleymani'ye suikast planı yaptığı yönünde bir haber İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlandı.

ABD-İsrail'den Kasım Süleymani'ye suikast planı

ANLAŞMAYA VARILDI

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin rapolarını sayfalarına taşıyan Haaretz, Washington ve Tel Aviv'in Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığını yazdı.

Suikast planı haberi zamanlama olarak manidar olmasıyla dikkat çekiyor. İran'da bir haftadır hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği bir süreçte yayınlandı.

İRAN'IN GÖLGE KOMUTANI: SÜLEYMANİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurt dışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.

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