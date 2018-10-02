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ABD, İsrail'e 38 milyar dolarlık yardıma başlıyor

Obama tarafından 2016'da imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımını Trump da onayladı.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 11:49..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Obama döneminde imzalanan ve İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri destek içeren 10 yıllık mutabakat zaptını överek, Başkan Donald Trump'ın anlaşmayı devam ettireceğini belirtti.

"İSRAİL ABD'NİN DEĞERLİ VE YETENEKLİ BİR DOSTUDUR"

Nauert açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapılan mutabakat zaptına göre ABD, önümüzdeki 10 yıl boyunca İsrail'in güvenliğini artırmak ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için İsrail'e yabancı askeri finansman kapsamında 3.3 milyar dolar, füze savunması ve kooperatif programlar için ise 500 milyon dolarlık finansal yardım yapacak.

Bölgede çeşitli tehditlere ve özellikle İran saldırılarına maruz kalan İsrail, ABD'nin değerli ve yetenekli bir dostudur. ABD ise İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın, İsrail'in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı olacağına inanmaktadır."

ABD, İsrail'e 38 milyar dolarlık yardıma başlıyor

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