ABD İsrail'e soruşturma başlatılmasını kabul etmedi

İsrail yıllardır abluka altına aldığı topraklarda her geçen gün kan dökmeye devam ediyor. Son olarak 30 Mart'ta başlayan saldırılarda ölü sayısı 31'e yükseldi. BMGK'nın şiddet olaylarına yönelik soruşturma açılması talebini ABD ikinci kez reddetti.

ABD İKİNCİ KEZ KABUL ETMEDİ

Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, 15 üyeli konseyde birçok ülkenin desteğini aldıklarını ancak veto yetkisine sahip ABD'den yanıt beklediklerini söylemişti.

Diplomatlar, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep eden ve itidal çağrısında bulunan ortak BMGK açıklamasını yine reddettiğini açıkladı.

BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.

2 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Filistinlilerin geçen haftadan bu yana Gazze sınırında sürdürdüğü gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaklaşık 30 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını ifade etmişti.