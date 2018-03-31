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ABD istedi Kuzey Kore bağlantılı gemiler kara listeye alındı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore bağlantılı gemi ve nakliye şirketlerini kara listeye aldı.

AA | 31.03.2018 - 07:46..
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BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen komitesi, ABD'nin talebi üzerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye şirketini kara listeye ekledi.

ABD istedi Kuzey Kore bağlantılı gemiler kara listeye alındı

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Böylece, Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlıkları dondurulacak ve bunların 13'üne küresel liman yasağı da getirilecek. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de küresel liman yasağına tabi tutulacak. 21 nakliyat şirketinin ise mal varlıkları dondurulacak.

HALEY KARARI DUYURDU

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı bir açıklama yaparak yaptırımların Kuzey Kore'nin yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerini hedef aldığını bildirdi.

Haley, yaptırımların bu ülkeye petrol girişi ve Kuzey Kore'nin kömür satışını engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

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