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ABD istihbaratı Rus kadın hacker'ın peşinde

ABD başkanlık seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği yolunda hazırlanan raporda, Rus hacker Alisa Şevçenko'nun şirketi de listede.

AA | 08.01.2017 - 06:03
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Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; ABD Maliye Bakanlığı’nın listeye eklediği kişiler arasında, Rusya’da ‘Codera’ kod adıyla tanınan Rus hacker Alisa Şevçenko’nun kurduğu ZOR isimli şirket de yer alıyor. Haberi yeni yılın ikinci gününde öğrenen Alisa Şevçenko, ilk yaptığı açıklamada, “ABD yönetiminin benim bilgisayar güvenlik şirketimden ne istediğini anlamadım. Gazeteciler arayıp durmadan ‘Trump’ı sen mi seçtirdin’ diye soruyor. Benim olup bitenlerden ise haberim yok. Bir anda dünya devlerinin kavgasının ortasına düştüm” dedi.

ABD istihbaratı Rus kadın hacker'ın peşinde

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Dün de RIA ajansına konuşan Şevçenko, “Genç bir kızı ve yönettiği bilgisayar güvenlik şirketini birileri ustaca hedef göstermiştir. Benim çok param ve siyasi elit çevrelerinde gücüm yok. Suçlamayı kabul etmesem bile yalanlayacak güçte değilim. Hedef seçildim” dedi.

Alisa Şevçenko “Dijital Silah ve Savunma-ZOR Security” firmasını 2014’te Rusya ile Ukrayna arasında kriz patlak verdiğinde kurmuştu. 30’lu yaşlarının başında olan Alisa, Ukrayna doğumlu. Rusya’nın en büyük bilgisayar güvenliği şirketi Kasperksy’de bir süre çalışan Alisa sonrasında kendi şirketini kurdu. Şirketi, Rus kurumlarının siber saldırılara karşı dayanıklı olup olmadığını test ediyor.

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