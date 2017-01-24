ABD istihbaratı Trump ile Rusya arasında ilişki bulamadı

CBS televizyonuna göre, Trump ekibi ile Rusya arasında ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde ya da sonrasında bir koordinasyon kurulup kurulmadığını belirlemeye dair çalışmalar devam ediyor.

YASADIŞI EYLEM TESPİT EDİLEMEDİ

Ancak televizyona konuşan soruşturmaya yakın kaynaklar, şu ana kadar yasadışı bir eylem tespit edilmediğini söyledi.

Özellikle Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve Rus yetkililer arasındaki telefon görüşmelerinin içeriğinin incelediğini belirten kaynaklar, soruşturmayı yürüten müfettişlerin Moskova ile gizli bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığını anlamaya çalıştığını kaydetti.