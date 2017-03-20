ABD istihbaratı Trump-Rusya iddialarına kanıt bulamadı

Fox News'in sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes, Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğuna yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

RUSYA DA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Komite, mart ayı başında konuyla ilgili iddiaların araştırılacağını duyurmuştu.

Rusya'da hükümet de, Trump'ın kampanyasıyla Rusya arasında ilişki olduğu iddialarını reddetmişti.

ABD'DEKİ İDDİALAR

ABD'de yeni hükümetin üyeleriyle ilgili sık sık Rusya'yla ilişkili olmak konusunda söylentiler yayılıyor. Son olarak Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rus yetkililerle görüştüğü ileri sürülmüştü fakat iddialara ilişkin bir kanıt sunulmamıştı.