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ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

CIA Direktörü Pompeo, Edward Snowden gibi isimlerin kahramanlaştırılmasının gizli bilgilerin güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

25.06.2017 - 00:24
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ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, MSNBC televizyon kanalına yaptığı konuşmada istihbarattan dışarıya bilgi sızmasının sebebini Edward Snowden gibi isimlerin "kahramanlaştırılması" olarak değerlendirdi.

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetiminin istihbarattan bilgi sızmasını engellemek için mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, bilgi çalmaya kalkışan veya daha önce bilgi çalan insanların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

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