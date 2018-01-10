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ABD Japonya'ya 133,3 milyon dolarlık silah sattı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Japonya'ya yapılacak 133,3 milyon dolarlık silah satışı hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

AA | 10.01.2018 - 02:55..
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ABD hükümetinin Japonya'ya 133.3 milyon dolarlık bir silah satışı yapacağı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, teklif edilen satış hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

ABD Japonya'ya 133,3 milyon dolarlık silah sattı

"KUZEY KORE TEHLİKESİNE KARŞILIK ÖNLEM"

Yetkili, Kongrenin satışı onaylaması durumunda Amerikan halkına iş imkanları tanınması için ABD savunma endüstrisinin önemli bir adım atacağını vurguladı.

Japonya'nın ise bölgede "Kuzey Kore tehlikesine" karşı kendini koruması gerektiğini ifade eden yetkili, bu satışın bölgesel anlamdaki "önemine" dikkati çekti.

Söz konusu 133,3 milyon dolarlık satışın dörder Standart Füze-3 (SM-3) ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı kaydedildi.

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