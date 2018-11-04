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ABD Kaşıkçı'nın katillerini cezalandıracak

Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin cezalandırılacağını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ile aralarını bozmayacaklarını ifade etti.

AA | 04.11.2018 - 22:45..
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ABD Kaşıkçı'nın katillerini cezalandıracak

2 Ekim'de öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'a yaptırım uygulaması beklenen ABD geri adım attı. Trump, en çok silah sattığı yerlerden biri olan Suudi Arabistan ile ortaklıklarını bozmak istemiyor.

ABD Kaşıkçı'nın katillerini cezalandıracak

"STRATEJİK İLİŞKİLER KORUNACAK"

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek,  ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı.

"Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız." diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.

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