ABD-Katar terörle mücadele mutabakata vardı

Katar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak mutabakat bildirisi imzalandığını duyurdu.

Türkiye'nin ardından Katar'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın Arap komşularıyla yaşadığı krizdeki tutumunu ‘makul' bulduğunu söyledi.

ABD'Lİ BAKAN: KATAR'IN POZİSYONUNUN OLDUKÇA NET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Doha ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Katar'ın pozisyonunun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu pozisyon çok makul" ifadelerini kullandı.

ABLUKAYA ALINMASINDAKİ EN ÖNEMLİ GEREKÇE KATAR'IN TERÖRİZME FİNANSMAN SAĞLADIĞIYDI

Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'ı ablukaya almalarındaki en önemli gerekçelerden birisi bu ülkelerin Katar'ın terörizme finansman sağladığını iddia etmesiydi.