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ABD, Katar'a 1,1 milyar dolarlık askeri satışı onayladı

Katar'a ait F-15QA savaş uçaklarının dizayn ve inşaat hizmetleri için askeri alım talebi ABD Dışişleri Bakanlığınca onaylandı.

02.11.2017 - 08:00
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ABD

Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın F-15QA'lar için dizayn ve inşaat hizmetleri, yeni park-yükleme rampaları, sıcak kargo padları, taksi yolları, hangar, uyarı tesisleri, silah depolama alanları, güçlendirilmiş sığınaklar, filo operasyon tesisleri, bakım eğitim, bilişim ve siber tesislerinin yanı sıra F-15 uçaklarına ilişkin siber, görev, bilgisayar destek servislerini satın alma talebinde bulunduğu duyuruldu.

TOPLAM 1,1 MİLYAR DOLAR

İlgili hizmet satın alma talebinin maliyetinin 1,1 milyar dolar olduğu ifade edilen açıklamada, Ajansın Kongreyi talebin kabulüne ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Katar, Basra Körfezi'ndeki siyasi istikrar için önemli bir güçtür. Ortak savunma menfaatlerimiz ilişkilerimizi güçlü tutmaktadır ve Katar Emirlik Hava Kuvvetleri, Katar'ın güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, inşaat, siber güvenlik ve kuvvet koruma altyapıları için asil yüklenicinin daha sonra rekabetle belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

Katar daha önce de ABD'den 12 milyar dolar değerinde 72 adet F-15E uçağı satın almıştı.

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