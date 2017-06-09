ABD Katar'ı LNG tahtından indirmek istiyor

Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.

KÖRFEZ KRİZİ KATAR'I SARSACAK

ABD'nin, planlanan ve inşaat halindeki projeleriyle 2024 yılına kadar sıvılaştırılmış doğalgazda (LNG) 300 milyon tonluk ihracat kapasitesine ulaşarak, diplomatik "restleşme" içinde bulunduğu sektör lideri Katar'ın tahtını sarsması bekleniyor.

ABD YENİ TERMİNALLER İNŞA EDİYO R

İnşaat halindeki 5 LNG terminalinin yanı sıra planlanan 30 LNG projesiyle ABD'nin orta vadede ihracat kapasitesinin 300 milyon tonu geçeceği öngörülüyor.

İşte LNG'ye ilişkin son veriler; (Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız)