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ABD Kerkük'te kürtlerle operasyon yapacak iddiası

Irak'ın Kerkük kentinde ABD'nin öncülüğünde Kürtlerin de yer alacağı ortak operasyonlar komutanlığının oluşturulacağı iddia edildi.

AA | 29.11.2017 - 15:47..
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Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük milletvekili Mahmud Osman, yaptığı açıklamada, kentte Kürt güçlerin de yer alacağı ABD'nin öncülüğünde ortak operasyonlar komutanlığının kurulacağını ileri sürdü.

ABD Kerkük'te kürtlerle operasyon yapacak iddiası

K1 ÜSSÜNDE KONUŞLANIYOR

Ortak operasyonlar komutanlığının kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Osman, ABD'li güçlerin Kerkük'ün güneyinde yer alan K1 Askeri Üssü'nde konuşlanmaya başladığını iddia etti.

HAŞDİ ŞABİ'NİN KONTROLÜNDEN RAHATSIZLIK DUYULUYOR

Osman, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük'te kontrolü sağlamasından sonra kentteki güç dağılımı ve güvenliğin temin edilmesinde aksaklıkların ortaya çıktığını savundu. Milletvekili Osman, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere de kimliği belirsiz kişilerce zaman zaman baskınların gerçekleştirildiğini aktardı.

Iraklı ortak güçler, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çatışmasız bir şekilde çekilmesinden sonra Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamıştı.

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