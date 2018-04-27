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ABD, Kim Jong ve Moon Jae görüşmesinden memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD yönetiminin Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin yaptığı görüşmeden memnun olduklarını açıkladı.

AA | 27.04.2018 - 06:59..
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Kim-Moon görüşmesini "tarihi" olarak niteleyen Sanders, "Müzakerelerin tüm Kore Yarımadası için barış ve refah dolu bir gelecek yolunda ilerleme sağlayacağı konusunda ümitliyiz." ifadesini kullandı.

ABD, Kim Jong ve Moon Jae görüşmesinden memnun

TRUMP - KİM GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Sözcü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki görüşmenin de gelecek haftalar içinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Görüşme için Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçmişti.

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