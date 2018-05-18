ABD: Kimyasal silah kullananlar hesap verecek

Kimyasal silah kullananları kınadıklarını dile getiren Nauert, 4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde gerçekleştirilen saldırı için, "Hesap vermeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI ANCAK BİR CANAVAR YAPAR"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Sarakib'de muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiği yönündeki raporuna dikkati çeken Heather Nauert, "Kimyasal silah kullanımını en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın da bahsettiği gibi bunlar ancak bir canavarın yapacağı işlerdir. Suriye'de kimyasal silah kullananların hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesine yer verdi.

KSYÖ, Durum Tespit Misyonu (FFM) tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda 4 Şubat'ta, Sarakib ilçesinde muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.