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ABD: Kırım Ukrayna’ya dönünceye kadar yaptırımlara devam

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Kırım Ukrayna'ya dönünceye dek Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini söyledi.

22.02.2017 - 09:56
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ABD'nin Rusya'ya yaptığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulunan ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley şunları söyledi:

"ABD,KIRIM UKRAYNA'YA DÖNENE DEK RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

"Rusya Ukrayna’daki durumu bozmaya çalışıyor ve Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. ABD Avrupa’nın güvenliğini sağlayan enstitülere bağlıdır. NATO’ya desteğimiz sarsılmaz. NATO üyelerinin işbirliğini güçlendirerek ve yeni üyeler için kapıları açık tutarak NATO’yu daha verimli bir organizasyon yapmak için çalışıyoruz. Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’teki belgeleri kabul etmesi Ukrayna’nın doğusunda barışın sağlanması çabalarına bir tehdittir.

"RUSYA'YI BARIŞA DAVET EDİYORUZ"

ABD, Rusya ile ilişkilerin düzeltilebileceğine inanıyor. Ortak tehditlerle karşılıyoruz. Fakat Rusya ile işbirliği Avrupalı dostlarımızın ve müttefiklerimizin zararına kurulamaz. Rusya’yı barışa davet ediyoruz"

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