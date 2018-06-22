Ankara'da Vikingler olarak bilinen hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Murat A. ve yanındaki 12 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da freni patlayan kamyon bir düğün konvoyuna daldı. Meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

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ABD koalisyonu Suriye'de sivilleri öldürdü

Suudi Arabistan - Yemen arasındaki çatışmalarda sivilleri öldüren ABD öncülüğündeki koalisyon, bu kez de Suriye'de köylere saldırdı.