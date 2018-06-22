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ABD koalisyonu Suriye'de sivilleri öldürdü

Suudi Arabistan - Yemen arasındaki çatışmalarda sivilleri öldüren ABD öncülüğündeki koalisyon, bu kez de Suriye'de köylere saldırdı.

AA | 22.06.2018 - 02:52..
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ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD koalisyonu Suriye'de sivilleri öldürdü

YARALI SAYISI HAKKINDA BİLGİ YOK

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD önderliğindeki IŞİD’e karşı mücadele koalisyonuna ait savaş uçaklarının Deyr ez Zor bölgesindeki Eş-Şaafa köyünü bombaladığını bildirdi. Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıda sivil evlerde büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı. Yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

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