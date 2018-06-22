ABD koalisyonu Suriye'de sivilleri öldürdü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
YARALI SAYISI HAKKINDA BİLGİ YOK
Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD önderliğindeki IŞİD’e karşı mücadele koalisyonuna ait savaş uçaklarının Deyr ez Zor bölgesindeki Eş-Şaafa köyünü bombaladığını bildirdi. Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırıda sivil evlerde büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı. Yaralı sayısı henüz bilinmiyor.